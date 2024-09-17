Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran ne söyledi? Amca Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın

YENGENİN İFADESİNE ULAŞILDI

Hediye Güran'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Ankara İsithbarat Şefi Halit Turan, Hediye Güran'ın tüm suçamaları reddettiğini aktardı. Yengenin ifadesi ile annenin ifadesi birbirine benziyor diyen Turan şunları söyledi:

Hediye Güran ifadesinde, 'Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim' demiş. Soruşturma birimleri karşımızda çok profesyonel bir aile var. Delilleri kaybeden bir aile var dedi. Hediye Güran ikna edilmeye çalışıldı ancak ikna olmadı. Hediye Güran'ın tutuklanma gerekçesi kasten öldürmeye iştirak buradan anladığımız ekiplerin elinde çok güçlü deliller ve şüphe var. Hediye, Salim Güran ile olayın merkezinde olan isimlerden birisi.

Hediye Güran ifadesinde şunları söyledi:

Olay günü 21/08/2024 sabah saat 07:30 sıralarında uyandım. Çocuklarım uyuyorlardı. Daha sonra saat 09:30 sıralarında Yüksel Güran beni arayıp aramadığını hatırlamıyorum. Sonra 10:00 sıralarında da bana yıkanmak için kayafetlerini getirmişti. Yüksel Güran'ın makinesi elbiselerini iyi yıkamadığı için benim makinemde yıkamak için elbiselerini getirmiştir. Yüksel benim yanında yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra evine geri döndü. Daha sonra ben kayafetleri makineye attım ve kahvaltı hazırladım. Bütün çocuklarım ile birlikte kahvaltı yaptık. Daha sonrasında bulaşıkları yıkayıp ev işleri ile ilgilendim. İlk yıkama bittikten sonra ikinci yıkama için kıyafetleri makineye attım. İlk yıkamada biten çamaşırları da kurumaları için balkona tellerin üzerine serdim. Daha sonra evde oturmaya devam ettim. İkinci yıkamada bitince onları da çıkarıp balkona serdim. Sonrasında depoda su kalıp kalmadığını kontrol etmek için terasa çıktım. Depoda su kalmadığını gördüm. Kıyafetleri de alarak Yüksel'in evine saat 15:00 civarında cadde üzerinden gittim ve kapıyı çaldım. Kapıyı Yüksel'in oğlu olan Eren açtı. Eren sadece annesinin uyuduğunu söyledi, diğer kardeşlerinden bahsetmedi. Bunun üzerine bende depom dolduktan sonra gelirim diyerek evden ayrıldım. Salim'in evinin yan tarafından bulunan su motorunun şalterini kaldırıp eve gittim. Evde depo ve şişeler dolana kadar bekledim. Daha sonrasında yaklaşık yarım saat sonra şalteri kapatmak üzere tekrar geri gittim. Şalteri kapattıktan sonra Yüksel'in evine geçtim. Yüksel'in evine geçtiğimde evin kapısını hatırladığım kadarıyla Eren açtı. Evin içerisinde televizyonun bulunduğu ve klimanın çalıştığı odada Enes koltuğun üzerine uyuyordu. Yüksel ise beni karşıladıktan sonra yıkadığımız çamaşırlan aynı odada katlamak için getirdi. Oturduk ve birlikle çamaşırlan katladık. Ben eve girdiğimde Muhammed uyumuyordu ancak Enes bulunduğumuz oda da kanepenin üzerinde uyuyordu. Ben ikamete girdikten yaklaşık olarak 20 dakika sonrasında Enes uyandı ve birbirimize hal hatır sorduk. Daha sonra Enes odadan çıktı ve nereye gittiğini görmedim. Yüksel ile yaklaşık bir buçuk iki saat sohbet ettik. Daha sonra ben kendi evime gitmek için çıktığımda Enes'in dışarıdan kendi evine girmek üzere olduğunu gördüm. Her iki gelişimde de cep telefonumda yanımda değildi. Evde bırakmıştım. Ben eve döndükten sonra ütü işlerimi hallettim. Yine ev işleriyle uğraştım. Yemek yapmaya başladım. Yemek ocakta pişerken terasa yatak sermeye çıktım. Yatakları serdikten sonra eve indim. Eve indikten sonra Yüksel beni arayarak Narin'in bizde olup olmadığını sordu. Bizde olmadığını söyleyince kendisi de çocuklarım Yasemin ve Barış'a kontrol etmem için göndermemi söyledi. Bende çocuklarım olan Ecrin vc Damla'yı Narin'i kontrol etmek için gönderdim. Çocuklarım eve dönmeden Yüksel beni tekrar arayarak kızların gelip gelmediğini sordu. Bende dönmediğini söyledim. Teyzesin gitmiş olabileceğini belirterek oraya bakıp bakmadığını sordum. Yüksel de bana teyzesine baktığını söyledi. Daha sonra kaynanam da beni arayarak Narin'in kaybolduğundan haberim olup olmadığını sordu, bende Yüksel'in beni arayarak söylediğini kaynanama söyledim. Sonrasında ben Yüksel'in evine gittim. Arkamdan da oğlum Abdurrahman geldi. Biz gittiğimizde Yüksel evin kapısındaydı. Onunla beraber Narin'i aramaya başladık.

ARANIZDA İLİŞKİ Mİ?

Ekipler, Hediye Güran'a "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" şeklinde bir soru sordu. Hediye Güran, "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

NEDEN TELEFONUNU DEĞİŞTİRDİ?

Narin cinayeti sonrasında telefonu değiştirdiğini söyleyen Hediye Güran, "Telefonumum camı kırıktı ve bozuktu, eşim de yeni telefon aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen Jandarma görevlilerine teslim ettim." dedi.

Hediye Güran "Evinizde bulunan battaniye içerisinde bir silahın bulunup bulunmadığı ve bunun kime ait olduğu" yönündeki soruya, "Silahı sonradan Yüksel Güran ile beraber evde bulunan depodan aldım ve eve getirdim. Depoda herhangi bir silah olmadığını biliyordum." dedi.



Hediye Güran, "Benim olay ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Benim olay ile herhangi bir ilgim kesinlikle yoktur. Zaten ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Olay sonrasında da köyde şüpheli bir şey duymadım. Kimse benim ifademi değiştirmeye çalışmadı. Kimseye zarar vermişliğim yoktur. Ben ailenin toplanarak karar aldığını ya da ifadeler ile ilgili konuştuğuna şahit olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

