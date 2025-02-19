Beklenen kar yağışı bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Özellikle sabah saatlerinde kenti etkisi altına alan kar, bazı bölgelerde yoğunlaşarak devam ediyor.
İşte 19 Şubat anlık hava durumu raporu...
İstanbul’un simgelerinden biri olan Taksim Meydanı bu sabah başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yağış, özellikle turistik alanları gezen vatandaşlar için sürpriz oldu. Yağmurluk ve şemsiyeleriyle karın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler meydanda bolca hatıra fotoğrafı çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yarın başlayacak yağışların, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar örtüsü bırakması bekleniyor.
Hangi İllerde Etkili Olacak?
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, Rize, Artvin, Elazığ'ın doğusu, Van'ın güneyi, Batman'ın kuzeyi ile Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Yağışların cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.
İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, trafik akışını olumsuz etkileyerek sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyu etkisini artırarak devam etti.
Yollar Beyaza Büründü, Trafik Yoğunluğu Arttı
Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede merkez ilçelerde de etkili oldu. Beyaza bürünen yollar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kayganlaşan zeminler kazaları beraberinde getirdi. Özellikle Hasdal Yolu ve Beykoz Riva Yolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.
Sultangazi ve Arnavutköy'de Görüş Mesafesi Azaldı
Kar yağışının etkisini artırdığı Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalara neden oldu.
Trafik Yoğunluğu Yüzde 65'e Ulaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cep Trafik uygulamasına göre, saat 13.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi. Ana arterlerdeki kar birikintileri ve kaygan yollar, trafik akışının ağır seyretmesine neden oldu.
Yetkililerden Uyarı: Mecbur Olmadıkça Yola Çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının ilerleyen saatlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçlarla yola çıkılmaması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışına karşı alınan tedbirleri duyurdu. Vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek hava koşullarına karşı geniş çaplı önlemler alındığını belirten yetkililer, ilgili tüm kurum ve kuruluşların teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.
TAMP Devrede: 39 İlçede 24 Saat Esaslı Çalışma
İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 19 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasına göre çalışmalar başladı. 23 ana çalışma grubunun koordineli olarak görev yapacağı bu süreçte, yolların açık tutulması, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcanıyor.
Ana Yollarda ve Otoyollarda Yoğun Çalışma
Buzlanma riskine karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve özel otoyol işletmecileri koordineli bir şekilde çalışarak yol temizleme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürecek. Özellikle otoyol, köprü ve viyadüklerde yoğun önlemler alınırken, emniyet birimleri de kar lastiği denetimlerini aralıksız sürdürecek.
Yüksek tonajlı araçların güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanları, gerektiğinde araç konuşlanma merkezleri olarak kullanılacak. Böylece, yoğun kar yağışı sırasında trafikte aksama yaşanmaması hedefleniyor.
Evsizler İçin Konaklama Tedbirleri
Hava şartlarının sokakta yaşayan vatandaşları olumsuz etkilememesi için İstanbul Valiliği tarafından önceden belirlenen konaklama alanlarına yönlendirme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sokakta yaşayan bireylerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar, gün boyunca şiddetini artırarak kentin birçok bölgesinde etkili oldu.
Anadolu Yakası da Kar Altında
Anadolu Yakası'nda Ümraniye'de başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçe genelinde etkisini gösterdi. Beyaza bürünen sokaklar, kartpostallık manzaralar oluştururken, sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.
Avrupa Yakası'nda Kar Şiddetini Artırdı
Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle Arnavutköy ve Başakşehir'de yoğunlaştı. Kar, kısa sürede yolları beyaza bürüyerek sürücülere zor anlar yaşattı. Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta da kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kemerburgaz Havalimanı Yolu Beyaza Büründü
Kar yağışının yoğun olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu tamamen beyaza büründü. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. AJet Havayolları, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)’un kararı doğrultusunda 20 Şubat ve 21 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
MADKOM Kararı ile Seferler İptal Edildi
Meteorolojik Acil Durum Komitesi, İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve olası buzlanma riski nedeniyle uçuş güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla sefer iptali kararı aldı. AJet, bu karar doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.
Yolculara Bilgilendirme: Uçuş Sorgulama Ekranı Aktif
AJet, iptal edilen uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin ajet.com internet sitesi ve mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama ekranından öğrenilebileceğini duyurdu. Şirket, yolcuların mağduriyet yaşamaması için uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve gerekli güncellemeleri takip etmeleri konusunda uyardı.
İstanbul’da kar yağışı etkisini giderek artırırken, Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir’den önemli açıklamalar geldi. Özdemir akşam saatlerinde yağışın şiddetinin artacağını ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle kuzey ilçelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Akşam Saatlerinde Buzlanma Riski Artacak
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, kar yağışının ani şekilde bastıracağını ve akşam saatlerine doğru buzlanma tehlikesi oluşabileceğini belirtti. Özdemir, bu nedenle okulların öğleden sonra tatil edilmesinin faydalı olabileceğini ifade etti. Özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, “Bu kar yağışı ani şekilde bastıracak ve akşam saatlerine doğru buzlanma tehlikesi oluşabilir” dedi.
Beykoz ve Şile’de Yoğun Kar Bekleniyor
Özdemir, kar yağışının özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olacağını belirtti. Deniz etkisiyle gelen yağış sisteminin Boğaz'ı geçerek kuzey bölgelere kaydığını açıklayan Özdemir, “Beykoz ve Şile gibi bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor” dedi. Güney kesimlerin ise daha az etkilenmesi öngörülüyor.
Maslak ve Başakşehir’de Hava Kötüleşecek
Özdemir, Maslak ve Başakşehir gibi kuzey ilçelerinde de kar yağışının yoğun olacağını belirterek, “Maslak ve Başakşehir’de hava kötüleşecek. Bu bölgelere dikkat edilmeli” uyarısında bulundu. Özellikle akşam saatlerinde yolların kayganlaşabileceği ve görüş mesafesinin azalabileceği belirtildi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, Arnavutköy ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yoğun kar yağışı, Arnavutköy'deki yolları hızla beyaza bürüdü. Karla kapanan yollar nedeniyle bir İETT otobüsü yolda kaldı, yolcular ise mağdur oldu.
Yolcular Zor Anlar Yaşadı
Kar birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken İETT otobüsü, yolların kapanması sonucu durdu. Yolcular, otobüsten inerek çevredeki karla kaplı yolda ilerlemeye çalıştı. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte, otobüsün ilerlemesi mümkün olmayınca büyük bir mağduriyet yaşandı.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren belirginleşmeye başladı.
Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece’de Aralıklı Kar Yağışı
Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece gibi ilçelerde aralıklarla etkisini gösteren kar, öğle saatlerine doğru Arnavutköy ve Başakşehir gibi bölgelerde şiddetini artırarak devam etti. Bazı mahalleler beyaza bürünürken, yolların karla kaplanması nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşandı.
Arnavutköy'de Kar Birikintileri Ulaşımı Zorlaştırıyor
Arnavutköy ilçesinde, kar yağışının etkisiyle yolların bir kısmı tamamen karla kapandı. Özellikle ana arterlerde kar birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Sürücüler, araçlarının kaymasına karşı tedbirli olurken, yerel ekipler karla mücadele çalışmalarına hız verdi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. AKOM’un son tahminlerine göre, kar kalınlığı İstanbul genelinde farklı bölgelerde değişiklik gösterecek. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ve kuzey ilçelerinde kar kalınlığının 40 cm'ye kadar ulaşması bekleniyor.
Bölgesel Kar Kalınlıkları
E-5’in güney bölgelerinde yer alan merkez ilçelerde kar kalınlığının 5-15 cm arasında olacağı tahmin edilirken, E-5 ile TEM otoyolu arasında kar kalınlığının 10-30 cm’ye çıkacağı bildirildi. TEM’in kuzey kısmı ve yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20-40 cm’yi bulması bekleniyor.
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul’da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken “ İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Mühendisi Tek açıklamasının devamında ise “Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz. “ dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün İstanbul'da karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.
Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül dün gece sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak uyarılarda bulundu. Paylaşımında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı beklendiği yönündeki uyarılarını hatırlatan Vali Gül paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.
Bingöl ve Kırklareli'nde Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Kırklareli'nin Vize İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, taşımalı eğitim veren okullarda eğitim faaliyetlerine bugün ara verilmiş durumda. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve zorlu hava şartları nedeniyle, köylerdeki öğrencilerin güvenliği ön planda tutuldu.
Kaymakamlık, eğitime ara verilen bölgelerdeki öğrencilerin, olası risklere karşı evlerinde kalmaları gerektiğini belirtti. Kar yağışının etkisinin devam etmesi durumunda, ilerleyen günlerde ek tedbirler alınabileceği ifade edildi.
Bingöl’de Karla Mücadele Devam Ediyor: Birçok İlçede Eğitime Ara Verildi
Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime ara verildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor. Bu sebeple, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Valilik açıklamasında, kar yağışının yoğun olarak devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de tedbir amacıyla idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Bingöl merkez, Genç ve Solhan ilçelerinde ise hava koşullarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtilirken, ilerleyen saatlerdeki hava durumu değerlendirilerek ek bir açıklama yapılacağı bildirildi.
Eğitime ara verilen bölgelerde, öğrencilerin ve kamu görevlilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece ilçelerinde aralıklarla başlayan kar yağışı, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini artırarak devam ediyor.