İSTANBUL VALİLİĞİ KAR TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışına karşı alınan tedbirleri duyurdu. Vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek hava koşullarına karşı geniş çaplı önlemler alındığını belirten yetkililer, ilgili tüm kurum ve kuruluşların teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

TAMP Devrede: 39 İlçede 24 Saat Esaslı Çalışma

İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 19 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasına göre çalışmalar başladı. 23 ana çalışma grubunun koordineli olarak görev yapacağı bu süreçte, yolların açık tutulması, trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba harcanıyor.

Ana Yollarda ve Otoyollarda Yoğun Çalışma

Buzlanma riskine karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve özel otoyol işletmecileri koordineli bir şekilde çalışarak yol temizleme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürecek. Özellikle otoyol, köprü ve viyadüklerde yoğun önlemler alınırken, emniyet birimleri de kar lastiği denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Yüksek tonajlı araçların güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanları, gerektiğinde araç konuşlanma merkezleri olarak kullanılacak. Böylece, yoğun kar yağışı sırasında trafikte aksama yaşanmaması hedefleniyor.

Evsizler İçin Konaklama Tedbirleri

Hava şartlarının sokakta yaşayan vatandaşları olumsuz etkilememesi için İstanbul Valiliği tarafından önceden belirlenen konaklama alanlarına yönlendirme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sokakta yaşayan bireylerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.