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ATV CANLI YAYIN | Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Sebile gerçeği itiraf etti: Benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü

Müge Anlı ve Tatlı Sert yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Osmaniye'de evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük’ün şüpheli ölümü programa damga vurdu. 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Yörük’ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçlayarak, annesinin Mustafa adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasının bu adam ile öldürdüğünü iddia etti. Programın bugünkü bölümünde iddiaların odağındaki üfürükçü yayına geldi. Sebile, canlı yayında cinayeti itiraf etti. Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne?

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 11:33 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:54
ATV CANLI YAYIN | Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? Sebile gerçeği itiraf etti: Benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Osmaniye'de evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

    Oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçladı.

    Annesinin Mustafa adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasını bu adam ile öldürdüğünü iddia eden Ömer Bey "adam babamı öldürüp annemle evlenme ve malı mülkü alma peşindeydi" dedi. Sebile canlı yayında cinayeti itiraf etti.

    İşte tüm yaşananlar...

    CANLI ANLATIM
    12:52 03 Eylül 2024
    OĞLUNUN HABERİ VAR MIYDI?

    Yaşananlardan haberi olmadığını belirten Mehmet Yörük'ün oğlu Abdullah, "Ben hep annemin yanında olmak istedim. Ben kardeşim Ömer'i zaten sevmiyorum. Yükü kendim yüklendim. Babam strese giriyordu. Ben babamın strese girdiğini sanıyordum" ded.

     

    12:47 03 Eylül 2024
    MUSTAFA İDDİALARI YALANLADI
    Mehmet Yörük'ü öldürmekle suçlanan Mustafa Samagan, canlı yayında ididaları yalanladı. Samagan,  "Bunların hepsi kendi anlaşmaları. Ben gidip yardım ettim. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Ben Allah mı oldum da öldüreyim? Sebile yalan söylüyor. Doğruyu anlatmıyor. Benim çorbadan ve sudan haberim yok" dedi.
    12:29 03 Eylül 2024
    CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

    Sebile, canlı yayında gözyaşları içinde cinayeti itiraf etti. Sebile,  "Mustafa Samagan eşimin öldüğü gün su getirdi. Kendisi getirdiği suyu eşime içirdi. 'O ölecek. Biz evleneceğiz' dedi. Ben istemedim. Eşimi sevdiğimi söylemiştim. Fotoğraflarla beni tehdit ediyordu. Eşim rahatsız olduğu için oruç tutmuyordu. Beni 6 aydır çıplak fotoğraflarımla tehdit ediyordu. 'Engel kalkacak biz evleneceğiz' diyordu. O suyu içer içmez yere düştü. Rahatsızlandı. Kendisini kaybetti. Ağzı diline dolandı. O gün ailesine haber vermeye izin vermedi. O gece hastanede kaldı. Sonra da öldü. Bu adamı görünce nefret ediyorum. Öldüresim geliyor. Bunları anlatmak kolay değil. Utancımdan kimseye o resimleri diyemedim. Onu gördüğümde bana bir şey oluyor. Su şişesini çöpe attı. Bana da içirdi. Eşim öldükten kısa bir süre sonra hafif bir felçlik geçirdim. Hastaneye gitmeme izin vermedi. 'Sen evde kal' dedi"  sözleriyle yaşananları tek tek anlattı.

     

     

     

    11:45 03 Eylül 2024
    "DİNİ NİKAHLI KOCAM DİYE TANIŞTIRDI"
    Yayına bağlanan aparman sakinlerin yakınlarından birisinin ifadesi ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Apartman sakinlerinden birisinin yakını olan  Fatma Hanım, "Mehmet Yörük'ün fenalaştığı gün Sebile Hanım, kimseden yardım istememiş. Vefatın ardından 10 gün sonra Mustafa Bey, Sebile Hanım'ın evine yerleşti. Hatta komşulara dini nikahlı kocam diye tanıştıdı" dedi. 
    11:39 03 Eylül 2024
    TEHDİT EDİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

    Nazlı, ayrıca Mustafa'nın evde elini eşofmanın içinde uygunsuz bir şekilde görmüşler dedi. Tüm bu ifadelerin ardından Sebile, Mustafa'nın kendisini fotoğraflar ile tehdit ettiğini doğruladı. Sebile, "Mustafa evimize geldiğinde tedavi ederken benim fotoğraflarımı çekti. Fotoğraflar duruyor mu bilyorum. Evimize geldiğinde eşime su içiriyordu" ifadelesini kullandı.

     

     

    10:30 03 Eylül 2024
    "ÜSTÜM KİRLENDİĞİ İÇİN EŞOFMAN GİYDİM"

    İddiaların odağındaki Üfürükçü Mustafa Samagan, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Mustafa, "Mehmet beni aradı. Ben apar topar gittim. Ambulansı aradım. Hastaneye gittik. Üstüm kirlendi. Ben eşofman giydim. Kıyafetlerimi Sebile Hanım yıkadı" dedi.

    10:15 03 Eylül 2024
    UYGUNSUZ RESİMLERİ İLE TEHDİT Mİ EDİYOR?

    Mehmet Yörük'ün gelini Nazlı ve oğlu Abdullah, "Mustafa, annemi bazı fotoğraflarla tehdit ediyormuş" açıklamasında bulunarak, olaydan  4-5 gün sonra Sebile'yi istemeye geldiğine dikkat çektiler. Sebile Hanım, bu iddiaları doğrulayarak, "Mustafa eşim öldükten 4-5 gün sonra gelip beni istedi. Ben kabul etmedim" diye konuştu.

    10:10 03 Eylül 2024
    İDDİALARA YANIT VERDİ

    Görgü şahtleri Mehmet Yörük'ün fenalaştığında evde üfürükçü Mustafa'nın da olduğu ifade etti. Mehmet Yörük'ün eşi Sebile bu suçlamalara "Eşim midesinden rahatsız. Gastriti olduğu için yemekten sonra kustu. O anda şoför almaya geldi. Ben de çağırdım. Eşime yardımcı oldu. İş yerinden izin aldı. Sonra çıkıp gitti" diyerek yanıt verdi. Mehmet Yörük'ün diğer oğlu Abdullah ise "Babamın hastalığı Ömer'in Nazlı ile evlenmesinin ardından başladı. Yemek yedikten sonra kusuyordu. Ömer bize Nazlı'yı kaçırdığını söyledi. Nazlı'nın babasının durumunun iyi olduğunu ama başka birisiyle evlendirilmeye çalışıldığını bu yüzden kaçırdığını söyledi. Daha sonra Nazlı'nın daha sonra evli olduğu ortaya çıktı." dedi.

     

    10:00 03 Eylül 2024
    "ANNEMLE EVLENMENİN PEŞİNDEYDİ"

    Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine enteresan bir olay işleniyor. Evinde içtiği çorbadan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki elektrik teknisyeni Mehmet Yörük, 12 Nisan'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Yörük'ün şüpheli kaybını aydınlatmak amacıyla oğlu Ömer ve eşi Nazlı soluğu stüdyoda aldı. Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Yörük " Annem o gün bababa tarhana çorbası içirmiş. Babam bu çorbadan 3 kaşık aldıktan sonra fenalaşmış. Kardeşim daha önce aynı çorbayı içmek istediğinde ise izin vermemiş, içirmemiş." diyerek annesi Sebile'yi suçladı.  Annesinin Mustafa Samagan adında üfürükçü sevgilisi olduğunu ve babasını bu adam ile öldürdüğünü iddia eden Ömer 'adam babamı öldürüp annemle evlenme ve malı mülkü alma peşindeydi' dedi. Ömer, ayrıca Mustafa'nın da eşinin 4 ay önce öldüğünü belirtti. Ömer, Mustafa'nın annesine kızım dediğini de söyledi. 

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