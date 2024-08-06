Alevlerle dört koldan mücadele! Antalya, Elazığ, Sivas, Edirne ve Kayseri...

Adana'da orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar yürütüldü.
Rusya'dan kiralanan Beriev Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı ise Türkiye'deki görevine Yalova'nın Armutlu ilçesindeki orman yangını ile başladı.
İşte alevlerle mücadele son 24 saatin bilançosu:
Edinilen bilgilere göre yangın, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yangını müdahale etmek için olay yerine giden Karayollarında dozer operatörü olarak çalışan Yusuf Mengeş, bugün müdahale sırasında dozerin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Mengeş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karıncalı Dağı bölgesinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal Esenköy ve kırsal Uzunçam mahalleleri arasında bulunan Karıncalı Dağı bölgesinde çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'nden 6 helikopter, 10 arazöz, 4 tanker, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden ise 4 uçak müdahalede bulundu.