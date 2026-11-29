Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve öğrencinin aklında aynı soru var: 2027'ye girerken tatil planları nasıl şekillenecek? Özellikle yılın son gününün hafta içine denk gelmesi, dinlenme ve seyahat hesabı yapanların takvimini yakından ilgilendiriyor. 31 Aralık'taki çalışma düzeninden okulların yeniden açılacağı güne kadar yılbaşı takvimi netleşti.

31 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, OKUL VE BANKALAR AÇIK MI?

Yılbaşı gecesine hazırlananların en çok merak ettiği konu, 31 Aralık 2026 Perşembe gününün mesai düzeni oluyor. Yılın son günü resmi tatil kapsamında yer almıyor ve yarım gün de sayılmıyor.

Bu nedenle 31 Aralık Perşembe günü resmi kurumlar ve bankalar normal mesaisini sürdürüyor. Okullarda da eğitim tam gün olarak devam ediyor. Kısa bir nefes almak isteyenler için asıl mola ise yeni yılın ilk sabahıyla başlıyor.