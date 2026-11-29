2027 yılbaşı tatili takvimi netleşti! 1 Ocak Cuma resmi tatil: İşte 31 Aralık'ta okul ve banka düzeni
Yeni yıla günler kala 2027 yılbaşı tatilinin süresi ve çalışma düzeni netleşti. 31 Aralık 2026 Perşembe günü resmi tatil ya da yarım gün sayılmadığı için okullarda eğitim, resmi kurumlarda ve bankalarda normal mesai sürüyor. 1 Ocak Cuma gününün hafta sonuyla birleşmesiyle ortaya çıkan 3 günlük tatilin ardından mesai ve ders zili 4 Ocak Pazartesi yeniden çalıyor.
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve öğrencinin aklında aynı soru var: 2027'ye girerken tatil planları nasıl şekillenecek? Özellikle yılın son gününün hafta içine denk gelmesi, dinlenme ve seyahat hesabı yapanların takvimini yakından ilgilendiriyor. 31 Aralık'taki çalışma düzeninden okulların yeniden açılacağı güne kadar yılbaşı takvimi netleşti.
31 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, OKUL VE BANKALAR AÇIK MI?
Yılbaşı gecesine hazırlananların en çok merak ettiği konu, 31 Aralık 2026 Perşembe gününün mesai düzeni oluyor. Yılın son günü resmi tatil kapsamında yer almıyor ve yarım gün de sayılmıyor.
Bu nedenle 31 Aralık Perşembe günü resmi kurumlar ve bankalar normal mesaisini sürdürüyor. Okullarda da eğitim tam gün olarak devam ediyor. Kısa bir nefes almak isteyenler için asıl mola ise yeni yılın ilk sabahıyla başlıyor.
1 OCAK CUMA RESMİ TATİLİ HAFTA SONUYLA BİRLEŞİYOR
2027'nin ilk günü olan 1 Ocak, Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olan bu günde kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı kalıyor. Cuma gününün hafta sonuyla birleşmesiyle birlikte çalışanlar ve öğrenciler için toplamda 3 günlük bir yılbaşı tatili oluşuyor.
Yılbaşı dönemine ilişkin öne çıkan tarihler şöyle sıralanıyor:
- 31 Aralık 2026 Perşembe: Resmi tatil ya da yarım gün sayılmıyor; okullarda eğitim, resmi kurumlarda ve bankalarda normal mesai sürüyor.
- 1 Ocak 2027 Cuma: Resmi tatil kapsamında kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı oluyor.
- Hafta sonu birleşimi: Cuma günkü tatil hafta sonuyla birleşerek kesintisiz 3 günlük yılbaşı tatili sunuyor.
- 4 Ocak 2027 Pazartesi: Yılbaşı arasının ardından mesai ve okullarda eğitim yeniden başlıyor.