Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Sabri Ülker Vakfı ve The Nutrition Society iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Bilim Zirvesi'nde neler konuşulduğunu kaleme aldı:



Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı ile The Nutrition Society iş birliğinde 19 ila 20 Ekim 2026'da İstanbul Rixos Tersane'de düzenlenen İstanbul Bilim Zirvesi oldukça etkili oldu, çok şükür. Türkiye, İngiltere, ABD, Japonya, Norveç, Pakistan başta olmak üzere farklı ülkelerden ve disiplinlerden bilim insanlarını İstanbul'da buluşturduk. ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE İLİŞKİN KÜRESEL BİLGİ VE DENEYİMLER PAYLAŞILDI. Vakıf Başkanımız Yahya Ülker konuşmasının ANA MESAJI OLARAK ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ İÇİN BİLİMSEL BİLGİNİN GÜNLÜK HAYATTA SOMUT UYGULAMALARA VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE DÖNÜŞMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ. Bilginin sınıfta, aile mutfağında ve okul yemeklerinde kullanıldığında gerçek etki yaratacağını vurguladı. Sabri Ülker'in çalışmak, iyilik yapmak, topluma katkıda bulunmak anlayışını devam ettirmenin, üçüncü kuşağın da sorumluluğu olduğunu aktardı. MUTLU ET, MUTLU OL yaklaşımını bilim, eğitim ve toplumsal faydayla ilişkilendirdi. VAKFIN 2011'DEN BU YANA DENGELİ BESLENME EĞİTİMİYLE 7 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK, ÖĞRETMEN VE EBEVEYNE ULAŞTIĞININ; 2026 İLA 2027 DÖNEMİNDE BEŞ ŞEHİRDE UYGULAMALI OKUL ATÖLYELERİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞINI DUYURDU. Başarının ölçüsünü ulaşılan kişi sayısının yanında insanların öğrendikleri ve hayatlarında değiştirdikleri yeme alışkanlıkları olarak tanımladı. Sağlıklı gıdaya, güvenilir bilgiye ve destekleyici bir çevreye erişimin; aileler, bilim insanları, eğitimciler, sağlık çalışanları, kamu ve sivil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker (Foto: AA) KİM NE DEMİŞ? Bir okul yemeğinin getirisi sadece kaç liraya mal olduğu değil, çocuğun sağlığı, öğrenmesi üzerindeki etkisi, aile bütçesine, hatta o yemeğin malzemesini yetiştiren çiftçiye katkısını hesaba katılarak bulunur! Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, 28. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım, konuşmasında çocukların beslenme, sağlık ve eğitime erişiminin doğdukları ülkeye ya da ailelerinin gelirine bağlı olmaması gerektiğini, bunun küresel bir insanlık sorumluluğu olduğunu vurguladı. Dünyadaki çocukların yüzde 89'unun orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşamasına rağmen kaynakların büyük bölümünün gelişmiş ülkelerde bulunduğunu belirterek, "Kaynağın bol olduğu yerde çocuk yok; çocuğun bol olduğu yerde kaynak yok" sözleriyle eşitsizliği özetledi. Yetersiz beslenme ile obezitenin, yoksulluk ile savaşların çocukları aynı anda tehdit ettiğini, eğitimden uzak kalmanın çocuğu yalnızca okuldan değil, beslenme, sağlık, korunma ve toplumsal hayata katılma imkanlarından da mahrum bıraktığını anlattı. Uluslararası kuruluşların sorunu tarif eden istatistikler yayımlamakla yetinmesini eleştirerek artık temennilerden uygulamaya geçilmesi gerektiğini söyledi. Bu amaçla, gelişmiş ülkelerin millî gelirlerinden ayrılacak küçük paylar, uçak biletlerine eklenecek düşük tutarlar ve hidrokarbonlu araçlardan alınan vergilerin bir bölümüyle yılda yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğünde bir Küresel Çocuk Eşitliği Fonu kurulmasını önerdi. Kendi ailelerinin başlattığı "81 İle 81 Anaokulu" projesinde 73 anaokulunun tamamlandığını ve 15 binden fazla çocuğa ulaşıldığını belirten Yıldırım, yaptığı büyük altyapı projelerinden çok çocukların gözlerindeki pırıltının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Ben burada hemen müjdeyi vereyim. Biz de aile olarak Hakkari ilimiz için hemen inisiyatif aldık; anaokulu yapacağız. Zirveden beklentisini ise net biçimde ifade etti: Çalışmalar teoride kalmamalı; çocukların beslenmesi, eğitimi, gelişimi ve güvenli geleceği için ölçülebilir, uygulanabilir, sürdürülebilir ve takip edilebilir küresel bir modele dönüştürülmeli. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, çocukların sağlıklı beslenmesinin yalnızca bir sağlık konusu olmadığını, eğitim, kalkınma ve toplumsal refah açısından da geleceğe yapılan temel yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Bilimsel bilginin değer kazanması için doğru politikalara, politikaların da toplumun tamamına ulaşan uygulamalara dönüşmesi gerektiğini belirterek İstanbul Bilim Zirvesi'nin bilim insanlarını, karar vericileri ve farklı disiplinleri buluşturan rolüne dikkat çekti. Türkiye'nin ihracatta yeni rekorlara ilerlediğini anlatan Gürcan, ticari başarının yalnızca satılan ürün miktarıyla ölçülemeyeceğini, ürünlerin kalitesi, güvenliği ve "Türk malı" imajının da ülkenin uluslararası itibarı açısından belirleyici olduğunu söyledi. Gürcan, çocukların tükettiği bebek mamaları, ek gıdalar ve takviyelerin yanı sıra biberon, matara, saklama kabı, oyuncak, tekstil ve kırtasiye ürünlerinin de güvenlik denetimi kapsamında bulunduğunu ifade etti. Çocukları hedefleyen yanıltıcı reklam ve mevzuata aykırı pazarlama uygulamalarıyla Reklam Kurulu aracılığıyla mücadele edildiğini belirtti. Türkiye'de her beş alışverişten birinin çevrimiçi yapılması üzerine, 1 Nisan 2025'ten itibaren internette satılan ürünlerin de gerektiğinde gizli satın alma yöntemiyle denetlendiğini aktardı. Konuşmasının ana mesajı şuydu: Ticaretin gerçek başarısı yalnızca ekonomik büyüklükle değil, tüketici güvenine, çocuk sağlığına ve gelecek nesillerin refahına yaptığı katkıyla ölçülmelidir. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, çocuk beslenmesinde yetersiz beslenme ile aşırı beslenmenin aynı anda yaşandığını belirterek, çocuk sağlığının anne karnından başlayıp yetişkinliğe uzanan bütüncül bir süreç olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye'de çocukların yüzde 9,9'unun obez olduğunu, mevcut eğilim sürerse 2050'de her üç çocuktan birinin obez olabileceğini söyledi. Çocukluk çağındaki obezitenin ergenliğe ve yetişkinliğe büyük ölçüde taşındığını, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi kronik hastalıkları artırarak sağlık sistemine ağır bir mali yük getirdiğini ifade etti. Şekerli içecekler, nişasta bazlı şeker, ultra işlenmiş gıdalar, uzun ekran süreleri ve hareketsizliğin bu tabloyu ağırlaştırdığına dikkat çekti. Ayrıca beyaz un ve hızlı üretilen ekmeklerin besin değerindeki kayıpları anlatarak, tam buğday unu ve uzun fermantasyonla üretilen ekmeklerin yaygınlaştırılması gerektiğini savundu. Birinci, Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında okul sağlığı, aşılama, tarama ve beslenme eğitimi çalışmalarını sürdürdüğünü, okul kantinlerinde satılan ambalajlı ürünler için "okul gıdası" logosu veya A, B ve C beslenme skoru şartı getirildiğini açıkladı. Demir, folik asit, B12 ve D vitamini eksikliklerine karşı temel gıdaların zenginleştirilmesi üzerinde çalışıldığını da belirtti. Konuşmasının sonunda, filmler, diziler ve sosyal medya aracılığıyla yayılan ultra işlenmiş gıda tüketiminin küresel bir popüler kültür salgınına dönüştüğünü söyledi. Ana mesajı şuydu: Sağlıklı beslenme bireyin tercihine veya gıda endüstrisinin ticari beklentilerine bırakılamaz, halk sağlığını, sağlık harcamalarını, ekonomik kalkınmayı ve toplumun geleceğini ilgilendiren ortak bir sorumluluk olarak yönetilmelidir. Açılışta ben de bazı konulara değindim; bu iki günde sunulan birbirinden değerli bildirilerin özetlerini kendimce size özetlerken aralara serpiştirdim. Beslenme hakkında hepimizin söyleyecek sözü var. Günde birkaç kez yemek yiyoruz haliyle konuyu bildiğimizi düşünüyoruz. Ama bir şeyi her gün yapmak, onu bütün yönleriyle bildiğimiz anlamına gelmiyor. Bilimle buluşmanın değeri, bildiklerimizi gözden geçirmemizi, bazen de konuyu baştan kurgulamamızı sağlamasındadır