Ordu'ya Japon gelin! Düğün renkli görüntülere sahne oldu

Burada bir süre önce Japon Dolores Astorga (38) ile tanıştı. Kısa sürede başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğünlerini damadın memleketi Ordu Fatsa'da gerçekleştirdi.

Düğün renkli görüntülere sahne oldu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Renkli görüntülere sahne olan düğünde, Sözen ile Astorga çifti alkışlar eşliğinde ilk danslarını yaptı. Yurt dışından gelen misafirlerin de yer aldığı törende davetliler müzik eşliğinde eğlenirken, genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Düğünde çalan müziklerle eğlenen davetliler, Japon gelin Dolores Astorga ile oyunlar oynadı.

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