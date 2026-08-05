Ordu'ya Japon gelin! Düğün renkli görüntülere sahne oldu
Ordu’dan çalışmak için yaklaşık 1 yıl önce Japonya’ya giden iş makinesi operatörü Birkan Sözen, burada tanıştığı Japon vatandaşı Dolores Astorga ile Fatsa’da düzenlenen düğünde dünyaevine girdi.
Giriş Tarihi:
Ordulu iş makinesi operatörü Birkan Sözen (39), çalışmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce Japonya'ya gitti.
Burada bir süre önce Japon Dolores Astorga (38) ile tanıştı. Kısa sürede başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğünlerini damadın memleketi Ordu Fatsa'da gerçekleştirdi.
Renkli görüntülere sahne olan düğünde, Sözen ile Astorga çifti alkışlar eşliğinde ilk danslarını yaptı. Yurt dışından gelen misafirlerin de yer aldığı törende davetliler müzik eşliğinde eğlenirken, genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.
Düğünde çalan müziklerle eğlenen davetliler, Japon gelin Dolores Astorga ile oyunlar oynadı.
SONRAKİ HABER
1 kişi hayatını kaybetti 22 yaralı var
ÖNCEKİ HABER
Bir işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam