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Ordu'ya Japon gelin! Düğün renkli görüntülere sahne oldu

Ordu’dan çalışmak için yaklaşık 1 yıl önce Japonya’ya giden iş makinesi operatörü Birkan Sözen, burada tanıştığı Japon vatandaşı Dolores Astorga ile Fatsa’da düzenlenen düğünde dünyaevine girdi.

Kaynak Gazete
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Ordu'ya Japon gelin! Düğün renkli görüntülere sahne oldu

Ordulu iş makinesi operatörü Birkan Sözen (39), çalışmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce Japonya'ya gitti.

Burada bir süre önce Japon Dolores Astorga (38) ile tanıştı. Kısa sürede başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift, düğünlerini damadın memleketi Ordu Fatsa'da gerçekleştirdi.

Düğün renkli görüntülere sahne oldu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Düğün renkli görüntülere sahne oldu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Renkli görüntülere sahne olan düğünde, Sözen ile Astorga çifti alkışlar eşliğinde ilk danslarını yaptı. Yurt dışından gelen misafirlerin de yer aldığı törende davetliler müzik eşliğinde eğlenirken, genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Düğünde çalan müziklerle eğlenen davetliler, Japon gelin Dolores Astorga ile oyunlar oynadı.

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Ordu'ya Japon gelin! Düğün renkli görüntülere sahne oldu-3 Ordu'ya Japon gelin! Düğün renkli görüntülere sahne oldu-4 Ordu'ya Japon gelin! Düğün renkli görüntülere sahne oldu-5
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