Ev almak için biriktirdiği 1 kilo altın çöpe atıldı: Mahalle seferber oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Sedair Kurnaz, satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını, hırsızlık riskine karşı evindeki bir elbisenin içine sararak siyah bir poşette sakladı.

Bursa'da ev almak için biriktirdiği 1 kilo altın çöpe atıldı, ilçe seferber oldu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır) Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istediğinde yerinde olmadığını fark etti.