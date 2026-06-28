Ev almak için biriktirdiği 1 kilo altın çöpe atıldı: Mahalle seferber oldu
Sedair Kurnaz’ın ev almak için biriktirdiği altınlar, yanlışlıkla eşi tarafından çöpe atıldı. Polis ve belediye ekipleri altınları bulabilmek için seferber oldu...
Giriş Tarihi:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Sedair Kurnaz, satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını, hırsızlık riskine karşı evindeki bir elbisenin içine sararak siyah bir poşette sakladı.
Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istediğinde yerinde olmadığını fark etti.
Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı. İddiaya göre Kurnaz'ın eşi, ev temizliği yaptığı sırada içinde altınların bulunduğu siyah poşeti çöp zannederek evin önündeki çöp konteynerine attı. Kayıp altınları bulmak için polis, belediye ekipleri ve mahalleli seferber oldu.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam