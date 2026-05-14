Ortaokulda hazırlandığı iddia edilen kitap listesi ortalığı karıştırdı: Soruşturma başlatıldı

"MİLLİ EĞİTİMİN HAZIRLADIĞI LİSTELERDE OLMAYAN KİTAPLAR" Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik'te bulunan bir okulda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşıldığı belirtildi.

İŞTE O LİSTE

Özellikle bir kitapta yer alan "Türban Kur'an'da yok, İncil'de var. Saç örtüsü Hristiyan rahibelerin simgesidir." şeklindeki ifadeler tepki çekti. Veliler, ortaokul düzeyindeki çocuklara bu tarz içeriklerin sunulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek durumu yetkililere bildirdi.

Sefiller – Victor Hugo

Metafizik Nedir? – Martin Heidegger

Mahrem – Elif Şafak

Huzursuzluk – Zülfü Livaneli

Mesaj Kur'an Çevirisi – Edip Yüksel

Allah ile Aldatmak – Yaşar Nuri Öztürk

İslam ve Giyim Kuşam – Zekeriya Beyaz

İslam ve Kadın – Caner Taslaman

Bana Dinden Bahset – Recep İhsan Eliaçık

Cami ve Siyaset – Cemil Kılıç

Valiliğin açıklamasına göre okul müdürü, söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini iddia etti. (Görsel sosyal medyadan alınmıştır)