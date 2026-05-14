Ortaokulda hazırlandığı iddia edilen kitap listesi ortalığı karıştırdı: Soruşturma başlatıldı
İstanbul Pendik’teki Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere tavsiye edildiği iddia edilen kitap listesi ortalığı karıştırdı. İstanbul Valiliği, söz konusu kitapların resmi listelerde bulunmadığını açıklayarak idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, listedeki imzanın kendisine ait olmadığını ve imzasının taklit edildiğini savunan okul müdürü görevinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdüğü bildirildi.
OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
İstanbul Valiliği, iddia edilen kitap okuma listesine ilişkin soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını bildirdi.
"MİLLİ EĞİTİMİN HAZIRLADIĞI LİSTELERDE OLMAYAN KİTAPLAR"
Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik'te bulunan bir okulda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır. Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü, söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisinin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır."
İŞTE O LİSTE
Özellikle bir kitapta yer alan "Türban Kur'an'da yok, İncil'de var. Saç örtüsü Hristiyan rahibelerin simgesidir." şeklindeki ifadeler tepki çekti. Veliler, ortaokul düzeyindeki çocuklara bu tarz içeriklerin sunulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek durumu yetkililere bildirdi.
- Sefiller – Victor Hugo
- Metafizik Nedir? – Martin Heidegger
- Mahrem – Elif Şafak
- Huzursuzluk – Zülfü Livaneli
- Mesaj Kur'an Çevirisi – Edip Yüksel
- Allah ile Aldatmak – Yaşar Nuri Öztürk
- İslam ve Giyim Kuşam – Zekeriya Beyaz
- İslam ve Kadın – Caner Taslaman
- Bana Dinden Bahset – Recep İhsan Eliaçık
- Cami ve Siyaset – Cemil Kılıç