Azmi sayesinde 6 aydır uğraştığı bu sporda Taş, Türkiye şampiyonu oldu. 18 Ocak'ta İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda Türkiye birincisi ve 27-29 Mart'ta Adana'da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda 2 çiftede şampiyon olurken, 4 tekte kulübü ile rekor yeniledi. Şimdi Milli Takım aday kadrosunda yer alan Taş, en büyük hedefinin ABD'de yapılacak 2028 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Batuhan Taş. (Fotoğraflar: Takvim Arşiv)

Taş, "İzmir Kürek Kulübü'nde bu spora başladığımda amacım; hayata yeniden tutunabilmek için bağ yaratmakken bu süreçte şampiyonluklarla tanıştım. Girdiğim yarışmalarda Türkiye Şampiyonu olunca bir şeyler başardığımı ve daha iyi yerlere gelebileceğimi gördüm. Benden sonraki arkadaşlarımı ya da sporculara da başarılabileceğini gösterebileceğimi ve örnek olabileceğime inandım" dedi.