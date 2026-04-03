Antalya'nın Kepez Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, Kepez ilçesinde bulunan Varsak Menderes Mahallesi'nden geçerken bir alanda iri cüsseli köpekler gördüğünü, dövüş köpeği olarak yetiştirildiklerinden şüphe ederek içeri girdiğinde üretim yapıldığını öğrendi.
Kepez ilçesinde büyük bir alanda bulunan birden fazla kulakları kesik yeni doğan köpeklerin bulunması çevredeki vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Yaşam hakkı savunucusu İbrahim Kaya, Yaklaşık 20 köpek ve 6-7 yavru bulunduğunu gören Kaya, 26 günlük yavruların anneden ayrıldığını ve kulaklarının kesildiği iddiasıyla durumu yetkililere bildirdi.
DENETİM SONRASI CEZA
İşletmecinin yavruları 30-40 bin TL arasında sattığını beyan ettiğini aktaran Kaya, "26 günlük bir bebeğin anneden ayrılması büyük vahşet. Bu bebeklerin kulaklarının kesilmesi ise ayrı bir vahşet" dedi.
Şikayet sonrası Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede denetim yaptı.
