Nazilli’de kanlı gece! tartıştığı kız arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Korkunç olay, Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Birlikte alkol alan Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İsmail E. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. Öfkesine hakim olamayan İsmail E., ekmek bıçağıyla Mizgin Karademir'i göğsünden bıçakladı. Şüpheli, olay yerinden hızlıca kaçtı.

7 BIÇAK DARBESİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 7 bıçak darbesi tespit edilen Karademir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli, suç aleti ekmek bıçağı ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan İsmail E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor...

Haber: Ceyhan Torlak