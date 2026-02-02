Vedat Şahin cinayeti şüphelisi 12 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2014 yılında işlenen bir cinayetin şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Aralık 2014 tarihinde Şişli ilçesi Vali Konağı Caddesi'nde V.Ş. isimli kişinin kasten öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, olay yerinde bulunduğu ve cinayete iştirak ettiği tespit edilen E.D. isimli şüpheli, 12 yıldır arandığı halde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantılı diğer şüphelilere yönelik soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.