Migros Jacobs kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Apple iPhone 17 256 gb Asil Talihlisi:Filiz Üstünbaş Philips 5500 LatteGo EP5547/90 Asil Talihlisi:Aysun Erdoğan

Apple iPhone 17 256 gbAsil Talihlileri:Sezer Kuyumcu - Erdem Akkoca - Belgin Akman - Banu Arabacı - Ela Görüroğlu

Philips Daily Collection HD7459/20 Asil Talihlileri:Hakan Uzun - Vedat Emre Eren - Sema Çalışıyor - Sema Çakmak - Uğur Çobanoğlu

Go Quick Flip Water Bottle | 0.47L Asil Talihlileri:Umay Oguzhanoğlu Akay - Şahin Namlı - Anıl Güleç - Kadir Utku Kutluata - Ali Onur Şahin - Berrak Ceylan Seviç - Fatma Sevinç Erbaşı - Numan Baydemir - Mehmet Göner - Esra Felek

Apple iPhone 17 256 gb, Apple iPhone 17 256 gb, Go Quick Flip Water Bottle | 0.47L ve Philips Daily Collection HD7459/20 kazanan asil listesi.

Apple iPhone 17 256 gb Yedek Talihlisi:Sedat Polat Philips 5500 LatteGo EP5547/90 Yedek Talihlisi:Anıl Can Aydın

Apple AirPods Pro 3 Yedek Talihlileri:1-) Cavit Tok 2-) Raziye Unal 3-) Sevgihan Düzkale 4-) Duygu Usta 5-) Ersin Koyun

Philips Daily Collection HD7459/20 Yedek Talihlileri:1-) Göktuğ Kavlak 2-) Tefik Arman 3-) Gizem Hande Ozan 4-) Gizem Açıksöz 5-) Alı Meraloğlu

Go Quick Flip Water Bottle | 0.47L Yedek Talihlileri:1-) Hatice Akkuş 2-) Şükrü Taylan Şahin 3-) Ali Toprak 4-) Onur Erinç 5-) Fatma Merter 6-) Nihal Güler 7-) Aynur Asar 8-) Çiğdem Yılmaz 9-) Aybala Tavaslıoğlu 10-) Nesrin Ayhan

Bu kampanya MPİ'nin 25.11.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-81680 izniyle düzenlenmiştir. 27.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 48.599 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 17.02.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 4.03.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.04.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.