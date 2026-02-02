Kira sözleşmesi hangi durumda uzar? Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor!

KİRA SÖZLEŞMESİ HANGİ DURUMDA UZAR

3 yıldır aynı evde kiracıyım.Yıldan yıla kiramı sözleşmedeyazılan şekilde artırıyorum. Buyıl yine zammımı yaptım. Evsahibi evden çıkmamı istiyor.Bizden 'Hayır' yanıtını alıncada türlü hakaretler etti. Neyapabilirim? Evden çıkmakistemiyorum

Ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız (örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödüyorsanız); ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir. Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur. Hakaret konusunda ise suç duyurusunda bulunabilir ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken husus, suç duyurusunda bulunmak için hakareti öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 aylık şikayet süreniz bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücüdür, geç kalmanız halinde savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir.

ÇOK GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞUMA CEZA VERİLİR Mİ?

Komşum evinde sürekli gürültü yapıyor.Sesten rahatsızım. Ne yapabilirim?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır.Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18'inci Maddesi'nde belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir. Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Kabahatler Kanunu'nun 36'ncı Maddesi'ne göre gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise sulh hukuk mahkemesine başvurarak dava açabilirsiniz. Yaşanan olayda çekilmez hal tespiti alıp yasak koydurulabilir. Uzun süren eylemlerde ise kişilerin huzur ve sükûnetini bozma kapsamında 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

İŞYERİM SİGORTA YAPMADI. HAKKIMI NASIL ARAYABİLİRİM?

Bir süredir tekstil atölyesindeçalışıyorum.İşe girerken sigortamınyapıldığını sanıyordum,benden istenen herbelgeyi işyerine teslimettim.

Rahatsızlığım nedeniyle hastaneye gittiğimde sigortamın olmadığını öğrenince büyük şok yaşadım. Bu konuda haklarım neler? Sigortasız işçi çalıştıran, devletten prim ve vergi kaçırdığı gibi, sizi de zarara uğratır. Eğer sigortanız yapılmamışsa ya da ücretiniz düşük gösteriliyorsa pek çok alanda kayıp ile karşılaşırsınız. Sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları bulunmaktadır. Sigortasız işçi çalıştıran işverene devlet ceza kesiyor. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne işyerini şikayet ediniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.