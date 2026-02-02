Depremde ailesini kaybeden Alye 4'üncü yaş gününe babaannesiyle girdi

Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır yıkımı yaşayan kentlerin başında geldi. Binlerce bina yerle bir olurken, yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. O yıkımın ortasında, Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde bir aile tamamen dağıldı. Asrın felaketine yakalanan Aliye Dağlı, çocukları Emel Dinç, Rıfat Dağlı ve Medine Çınar'ı enkaz altında kaybetti. Aileden geriye, depremden 9'uncu günde enkazdan sağ çıkarılan küçük Alye kaldı.

TORUNUNA HEM ANNE HEM BABA

Henüz konuşacak kelimeleri bile yokken, hayat ona tarifsiz bir acıyı miras bıraktı. Alye'nin 4'ncü yaş günü, mumlarla değil gözyaşlarıyla aydınlandı. Torununa hem anne hem baba olan babaannesi, pastanın başında gözyaşlarına hakim olamadı. O an, bir doğum günü değil; yarım kalan bir hayatın sessiz çığlığıydı.

Alye Dağlı, depdemden bu yana babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Aile fotoğrafından geriye bir tek o kaldı.

'YÜREĞİM YARALI'

Alye'ninyüzünü biraz olsun güldürebilmek için doğum günü düzenleyen Çilem Artan, "Buruk ve acı dolu duygular içindeyiz. 6 Şubat yaklaştıkça acılar yeniden canlandı" dedi. Yüreği paramparça olan babaanne Aliye Dağlı, "Keşke annesi, babası bugün burada olsaydı... Kardeşleri olsaydı. Sevinçliyim ama yüreğim yaralı" şeklinde konuştu. Bir pastada mumlar yanarken, bir çocuğun çocukluğu deprem enkazında kaldı.