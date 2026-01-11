Borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdü

Kan donduran olay, 8 Ocak'ta Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Enes Doğan ile Resul Tayyar Öney buluştukları sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Öney, bıçakla Doğan'ı karın ve göğsünden yaraladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Doğan'ın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi. Gözaltına alınan Rusul Tayyar Öney, "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul Tayyar Öney, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

