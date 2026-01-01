Haberler

Nevin Vurunbiği servetini TSK’ya bağışladı! Babası vasilik davası açtı

Adana'da 30 yıllık tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği (51), 2 ev, 2 araç ve 2 milyon lira birikimini TSK’ya bağışladı. Kızının bütün mal varlığını TSK’ya bağışladığını öğrenen baba, vasilik davası açtı. Bunun üzerine Vurunibiği’nin mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılmasına ve gözlemlenmesine karar verildi. Vurunbiği hastaneye girerken “Haksız bir durumla karşı karşıya bırakıldım” diye konuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

