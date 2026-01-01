Milli Piyango’da rekor ikramiye! Yılbaşı çekilişinde 800 milyon TL heyecanı...
Her yıl milyonların hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde yine rekor var.Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’nde rekor büyük ikramiye ise 800 milyon TL. Peki, bu devasa tutar elinize geçtiğinde neler yapabilirsiniz? İşte hayalleri zorlayan o müthiş liste…
Her yıl milyonların hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde yine rekor var. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde rekor büyük ikramiye ise 800 milyon TL. Peki, bu devasa tutar elinize geçtiğinde neler yapabilirsiniz? İşte hayalleri zorlayan o müthiş liste…
BOĞAZ'DA YALI
İstanbul'un simgesi olan en ihtişamlı yalılar (Zeki Paşa gibi) milyar TL'leri bulsa da, 150–300 milyon TL bandında "butik" bir yalıya veya Anadolu Hisarı/Kanlıca hattında prestijli bir yalı dairesine sahip olabilirsiniz.
BODRUM TÜRKBÜKÜ
Bodrum Türkbükü'nde tanesi 80 milyon TL'den 10 adet ultra lüks malikâne alıp tüm akrabalarınıza birer yazlık hediye edebilirsiniz.