Milli Piyango’da rekor ikramiye! Yılbaşı çekilişinde 800 milyon TL heyecanı...

Her yıl milyonların hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde yine rekor var. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde rekor büyük ikramiye ise 800 milyon TL. Peki, bu devasa tutar elinize geçtiğinde neler yapabilirsiniz? İşte hayalleri zorlayan o müthiş liste…

BOĞAZ'DA YALI

İstanbul'un simgesi olan en ihtişamlı yalılar (Zeki Paşa gibi) milyar TL'leri bulsa da, 150–300 milyon TL bandında "butik" bir yalıya veya Anadolu Hisarı/Kanlıca hattında prestijli bir yalı dairesine sahip olabilirsiniz.

BODRUM TÜRKBÜKÜ

Bodrum Türkbükü'nde tanesi 80 milyon TL'den 10 adet ultra lüks malikâne alıp tüm akrabalarınıza birer yazlık hediye edebilirsiniz.

İSTANBUL'UN EN LÜKS KULELERİ

İstanbul'un en lüks kulelerinden tanesi 40 milyon TL'den 20 adet daire alabilirsiniz.

SÜPER YAT HAYALİ

Yaklaşık 20 milyon dolar eden bu tutarla, 45 metre, iki içinde helikopter pisti ve jakuzisi olan bir süper yatı Bodrum Limanı'na demirleyebilirsiniz.

LÜKS OTOMOBİLLER

60–80 milyon TL olan özel üretim 10 adet Rolls-Royce veya Ferrari ile Türkiye'nin en değerli garajını oluşturabilirsiniz.

DÜNYA TURU

Business & Premium sınıf uçuşlar, 5 yıldızlı oteller, özel turlar dahil 125 kez dünya turu yapabilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın (10.000 TL): 80.000 adet.

AKILLI TELEFON

Akıllı telefon (110.000 TL): 7.272 adet.

Haber: Muharrem Yağız

