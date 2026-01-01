Merve Ongun sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darp edildi! Hafızasını kaybetti...

Haberler

Ankara'da yaşayan Merve Ongun (25), 10 Ekim'de erkek arkadaşı Kaan Bulut (27) tarafından sokak ortasında darp edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede 3 ameliyat geçirdi. 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata sarıldı. Başına aldığı darbeler nedeniyle kısmen hafızasını kaybeden Merve Ongun, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Tutuklanan Bulut hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapiscezası istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

