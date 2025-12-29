Hatay’da yeniden doğuş! Uzun Çarşı esnafı yeni dükkânlarında hayata tutundu

Haberler

ASRIN felaketi depremlerde ağır hasar alan Hatay’daki Tarihi Uzun Çarşı bir taraftan restore edilirken diğer taraftan da iş yeri sahipleri ‘Uzun Çarşı’ adıyla inşa edilen yeni yerlerinde hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Yeni iş yerlerinden memnun olduklarını dile getiren esnaf duygularını aktardı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Asrın felaketi depremlerde ağır hasar alan Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı bir taraftan restore edilirken diğer taraftan da iş yeri sahipleri 'Uzun Çarşı' adıyla inşa edilen yeni yerlerinde hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Yeni iş yerlerinden memnun olduklarını dile getiren esnaf duygularını aktardı. 400 esnafın yer aldığı çarşıda ahşap mutfak malzemeleri ve bebek beşiği yapan 3 çocuk babası Halil İbrahim Sümer (58), "50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tarihi çarşımızda kiracıydım. Depremde dükkan yıkılınca ne yapacağımızı şaşırdık. Ama devletimiz yüzümüzü tekrar güldürdü. Burası daha geniş ve ferah bir dükkan ama biz tekrar tarihi çarşımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

