Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa’da karate efsanesi! Milli sporcu aile üç kuşaktır minderde tarih yazıyor

Bursa’da karate efsanesi! Milli sporcu aile üç kuşaktır minderde tarih yazıyor

42 yıldır karateyle yaşayan İsmail ve Özlem Kocal, 6 çocuğunu da milli sporcu olarak yetiştirip aile geleneğini sürdürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Paylaş







Bursa'da yaşayan İsmail Kocal, küçük yaşlarda tanıştığı karateye hayatını adadı. Öyle ki, askerliğini bile karate antrenörü olarak yaptı. 1998 yılında evlendiği eşi Özlem Kocal'ı da spora yönlendirerek, tutkularını birlikte yaşamaya başladı. Zamanla bu tutku, ailelerinin bir geleneğe dönüşmesini sağladı. İkisi de milli sporcu ve antrenör olan çift, çocuklarını da küçük yaşta karate ile tanıştırdı. Her biri, anne-babalarının izinden giderek milli takıma yükseldi. Yurt içi ve yurt dışındaki turnuvalarda kazandıkları madalyalar, Kocal ailesini hem gururlandırdı hem de birbirine daha çok kenetledi.

TORUNLARINI DA YETİŞTİRİYOR

Büyük kızları İrem Sena Efe'nin çocukları ise, ailenin karate geleneğini sürdürecek yeni nesil olarak yetiştiriliyor. Aile, sadece sporcu yetiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda disiplin, azim ve sevgi dolu bir mirası gelecek nesillere aktarıyor. Baba İsmail Kocal, "Askerliğimi bile karate antrenörü olarak yaptım" dedi. Ailenin büyük kızı İrem Sena Efe (26) ise kendisi gibi milli karateci Murat Efe ile evlendi. 2 çocuğuyla "ata sporunu" sürdüreceğini söyledi. Furkan Osman Kocal, bölgesel, ulusal ve uluslararası derecelerinin olduğunu dile getirdi. Kocal ailesinin hikayesi, spora olan bağlılığın ve ailenin gücünün birleştiği bir öykü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN