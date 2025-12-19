Uyuşturucu kullanımını testler ele veriyor
Uyuşturucu maddeler idrar, kan ve saç testleri sonucunda tespit edilebiliyor. İdrar testleri ise kullanılan maddeye göre değişmekle birlikte yaklaşık üç günlük kullanım hakkında bilgi veriyor. Kan testinin idrar testine göre yanılma ve yanıltma payının daha az olduğu biliniyor. Saç numunesinde yapılan analizler ise maddesine göre 3 ila 4 ay içinde kullanıma dair bilgiler sunuyor.