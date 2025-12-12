Tuvalette kavga: Futbolcudan gelen 'darp' raporlandı! 'Direkt suratıma vurdu!'
İstanbul Şişli'de eğlence mekanına giden fizyoterapist Nisa Sözen (26), tuvalette futbolcu Aycan Yanaç (27) tarafından darbedildiğini öne sürdü. Yanaç'ın yüzüne vurduğunu ve yerde saçını çektiğini iddia eden Sözen, hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu. Nisa Sözen, "Direkt suratıma vurdu. Ben zaten o sırada yere düştüm. Saçımı tuttu. Bir şey görmüyordum o esnada" şeklinde konuştu.