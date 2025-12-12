Temizlik personeli okul müdürünü çamaşır suyuyla zehirlemeye çalıştı

Haberler

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre temizlik personeli Züfre Sağlam, okul müdürü Yüksel Bölükbaşı'yı 8 Aralık'ta zehirlemeye kalkıştı. Sağlam'ın, öğle yemeğinde pişirilmek üzere dondurucudan çıkarılan tavuğun içine çamaşır suyu koyduğu ve böylece müdürü hedef aldığı öne sürüldü. Bölükbaşı, güvenlik kayıtlarını alarak en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Züfre Sağlam, tutuklandı. Okulda numune alındı. Kesin değerlendirme, yapılacak kimyasal analizlerin ardından ortaya çıkacak.

