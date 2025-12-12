Haberler

Kalp krizi gençlerde artıyor! Gizli faktörlere dikkat!

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

Ülkemizde her yıl on binlerce kişi kalp krizine bağlı yaşamını yitiriyor. Kalp krizi, genellikle 50-70 yaş aralığında görülüyor. Ancak, son yıllarda yaşam tarzındaki değişimler ve belirti vermeyen risk faktörleri nedeniyle erken 45 yaş altı kalp krizi vakalarında dikkat çekici bir artış olduğu belirtiliyor. Tüm kalp krizi vakalarının yaklaşık yüzde 5–10'u 45 yaş ve altındaki kişilerde görülüyor. Bu oran son 10–15 yılda kademeli olarak yükseliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Redwan Seid Busery, genç yaş yaşta görülen kalp krizinin nedenlerini anlatıyor:

Sigara ve tütün ürünleri: Aktif sigara içen bireylerde kalp krizi riskinin hiç içmeyenlere kıyasla 3 kata yakın arttığı gösteriyor. Tütünün damar iç yüzeyini bozması, pıhtılaşmayı artırması ve ani damar tıkanıklığına yol açması bu ilişkiyi açıklıyor.

Ailevi hiperkolesterolomi: LDL kolesterolün (kötü huylu kolesterol) genetik olarak çok yüksek seyrettiği bir durumdur. Genç erişkinlerde kalp krizi oluşumunun en önemli nedenlerinden biridir. Ailede erken kalp krizi öyküsü olan kişiler 20'li yaşlardan itibaren düzenli LDL kolesterol ölçümü yaptırması gerekiyor.

Obezite, insülin direnci ve diyabet: Bu hastalıklar genç nüfusta giderek yaygınlaşıyor. Sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, düzenli fiziksel aktivite ve metabolik risklerin erken tespiti koruyucu etki sağlıyor.

Düşük fiziksel aktivite: Düzenli fiziksel aktivite yapmayan genç erişkinlerde obezite, dislipidemi (kandaki yağ düzeylerinin normalin üzerine çıkması veya dengesizleşmesi) ve yüksek tansiyon gibi risk faktörleri kalp krizi riskini artırıyor. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz hedeflenmeli.

Erken yaş hipertansiyonu: Yüksek tansiyon damar duvarını hızla yıpratarak erken ateroskleroz (damar sertliği) ile kalp ve damar hastalığı riskini artırıyor. Genç erişkinlerin yılda en az bir kez kan basıncını ölçtürmeleri gerekiyor.

Genellikle yaşlılarda görülen kalp krizi, son yıllarda 45 yaş altındaki gençlerde yaygınlaşıyor. Dr. Redwan Seid Busery, kalp krizinin gizli faktörlerine dikkat çekiyor.

