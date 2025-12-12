Haberler

Çiğ mantar karaciğerini iflas ettirdi: 16 yaşındaki gence babasından nakil

Baba Kenan Badak, “Karaciğer nakli olmasaydı, çocuğum ölüyordu. Bu yüzden herkesin organlarını bağışlamasını isterim” dedi.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

Balıkesir'de yaşayan Batuhan Badak (16), ormanda bulduğu 'köygöçüren' mantarını çiğ olarak tüketti. Ertesi gün karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle Balıkesir Şehir Hastanesi'ne gitti. Ancak Badak'ın karaciğeri iflas etti. Babası Kenan Badak'ın karaciğerinin yüzde 68'i Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 6 saat süren operasyonla nakledildi.Genç sağlığına kavuştu.