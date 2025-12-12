Çiğ mantar karaciğerini iflas ettirdi: 16 yaşındaki gence babasından nakil
Baba Kenan Badak, “Karaciğer nakli olmasaydı, çocuğum ölüyordu. Bu yüzden herkesin organlarını bağışlamasını isterim” dedi.
Balıkesir'de yaşayan Batuhan Badak (16), ormanda bulduğu 'köygöçüren' mantarını çiğ olarak tüketti. Ertesi gün karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle Balıkesir Şehir Hastanesi'ne gitti. Ancak Badak'ın karaciğeri iflas etti. Babası Kenan Badak'ın karaciğerinin yüzde 68'i Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 6 saat süren operasyonla nakledildi.Genç sağlığına kavuştu.