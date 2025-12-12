Haberler

Bu nasıl baba? Eski eş dehşet saçtı: Kadını çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

İstanbul Pendik'te yaşayan Necip Savaş Demir (41) araçla boşandığı eşi Hilal Aktepe'nin evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Necip Savaş Demir, eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunun olduğu öğrenildi. Necip Savaş Demir'in Aktepe'yi sık sık rahatsız ettiği belirtildi. Polis ekipleri, Necip Savaş Demir'i gözaltına aldı.

