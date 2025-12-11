takvim-logo

Pendik'te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı. Çocukların annelerinin yangın sırasında evde olmadığı belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

