Pendik’te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti

Pendik'te yangın (DHA)

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Hastaneye kaldırılan çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'inin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

