İki baba iki ortak acı: Bir daha hiç kimse yaşamasın

Ankara’da çocukları köpek saldırıları nedeniyle ölümden dönen aileler, ortak acıda birleşti. T.’nin babası Halil Yılmaz, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan çocuklar E. ve D.’nin babası Adem Öztürk’ü ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Ankara'da son yıllarda sorun haline gelen sokak köpekleri ile ağızlıksız dolaştırılan tehlikeli ırk köpeklerin neden olduğu saldırılar, yaralanan çocukların ailelerini bir araya getirdi. 7 Aralık 2023'te okula gitmek için evinden çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki T.'nin babası Halil Yılmaz olayının ikinci yıl dönümünde, geçtiğimiz hafta Etimesgut'ta pitbull saldırısında yaralanan 1 buçuk yaşındaki E. ile 5 yaşındaki D.'nin babası Adem Öztürk'ü ziyaret etti.

'AİLELER İÇİN BÜYÜK TRAVMA'

İki baba, benzer acıların bir daha yaşanmamasını istedi. Adem Öztürk, "Halil abi daha iki sene geçmesine rağmen çocuğunda kalan izlerden bahsetti. Aileler için bu çok büyük bir travma. Evde beslenen pitbull cinsi köpeklerden olsun, sokak köpeklerinden olsun, bir önlem alınması gerekiyor. Bir daha başkalarının bu acıyı yaşamaması için, bunların belli bir yasalar çerçevesinde sahiplenilmesi veya bahçeli bir yerlerde bakılması ya da toplanıp belediyeler tarafından insanlara zarar vermeyecek şekilde bir bakıma alınması gerekiyor" dedi. Hayvanseverlere çağrıda bulunan Halil Yılmaz da, "Biz hayvan katliamı olsun demiyoruz, alın nerede beslerseniz besleyin ama insanların evinin içine kadar çocuklarını saldıracak duruma getiren nedir?. Allah'ın sessiz kulları gelip, çocuğumuzu parçalıyor" diye konuştu.