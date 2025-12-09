Haberler

Gençler yarışacak Türkiye kazanacak

Turkcell 'in gençleri teknolojiye yönlendirerek bu alandaki çalışmalarını teşvik etmek ve sektöre kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasının proje takvimi açıklandı. Son başvuru tarihi 15 Şubat olan yarışmanın final etabı 23-26 Mayıs'ta düzenlenecek. Tüm lisans öğrencilerine açık olan yarışmada, birinci çıkan proje 1 milyon, ikinci 800 bin, üçüncü 600 bin TL ile ödüllendirilecek.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

