Çekmeköy'e şehit ateşi düştü! Polis memuru Emre Albayrak memleketi Samsun'a uğurlandı

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen narkotik operasyonunda polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak (27) şehit oldu. Saldırgan Ramazan Açık etkisiz hale getirildi. Şehit polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Şehit polis Emre Albayrak'ın cenazesi uçakla memleketi Samsun'a gönderildi. Polis, saldırganın babası Cemal Açık (58) ve kardeşi Çetin Açık'ı (27) gözaltına aldı. Polis katili Ramazan Açık, Cemal Açık ve Çetin Açık'ın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

