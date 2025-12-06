Haberler

Yasak ilişki şantaja dönüştü: Karina Khuramshina hakkında dava

Rus oyuncu Karina Khuramshina, Türk iş adamı H.Y. ile yaşadıkları için para istedi. H.Y. buna ‘hayır’ dedi. Khuramshina da sevgilisinin eşine ilişkinin kanıtlarını gönderince, olay mahkemeye taşındı.

Türkiye'de oyuncu ve tercümanlık yapan Rus Karina Khuramshina, evli bir iş adamı olan H.Y. ile yasak ilişkiyi yaşamaya başladı. Bir süre sonra iş adamından yüklü miktarda paralar isteyen Khuramshina, "red" cevabı aldı. Bu durum nedeniyle çılgına dönen Rus oyuncu, Türk işadamına, "Eğer parayı vermezsen, eşini ararım" dedi. H.Y. ise şantaja boyun eğmedi. Khuramshina da adamın eşine fotoğrafları gönderdi. H.Y. bu şantaj sonrası suç duyurusunda bulundu. İş adamının şikâyeti üzerine Rus oyuncu Khuramshina hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Khuramshina, iş adamı H.Y.'nin eşine özel mesajları göndererek "haberleşmenin gizliliğini ifşa" etmekle suçlandı.