Güvercinlerle aynı kafese kapatılan Adnan’ı devlet korumaya aldı

Engelli Adnan ve 2 kardeşi, amcası tarafından yıllarca kümese mahkum edildi. İnsanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanan küçük çocuklara devlet sahip çıktı.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

Ankara'da, vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Belden aşağısı tutmayan 11 yaşındaki engelli Adnan El Muhammet'in amcası tarafından yıllardır güvercinlerle aynı kafeste tutulduğu ortaya çıktı. Görenleri gözyaşına boğan insanlık dışı bir alanda tutulan küçük Adnan'ın yıllarca bu halde tutulması büyük tepki topladı.

AMCA VE YENGE KAYIPLARDA

Adnan'ın babası öldükten sonra annesinin de evlenerek terk ettiği, 2 kardeşinin olduğu ve aynı evde yaşadıkları öğrenildi. Üstelik kümese kapatılan çocuğun altını bile komşularının değiştirdiği ortaya çıktı. 11 yaşındaki çocuğu kümese kapatan vicdansız amca ve yenge ise olayın ortaya çıkmasının ardından 4 çocuğu da alarak kayıplara karıştı. Engelli çocuk ve iki kardeşine devlet sahip çıktı. Komşulardan Nejla Nigah, "Bu aile bir de devletten çocuklara bakmak için 30 bin lira alıyordu" dedi.