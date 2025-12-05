Efe’den iyi haber!
Apartmandaki pitbull, iki kardeşe saldırdı. Hastaneye kaldırılan abla Doğa, taburcu edildi. Herkes Efe’den gelecek haberi merak etti. Baba Adem Öztürk, sevindirici haberi verdi: Yarası iyileşmeye başladı.
Türkiye'nin gündemi bir kez daha yasaklı ırk köpeklerin neden olduğu vahşetti. Ankara Etimesgut'ta Adem Öztürk, eşi Belkız ve çocuklarını binanın önünde bırakıp aracına yöneldi. Belkız Öztürk, çocuklarıyla birlikte dairelerinin bulunduğu kata çıktı. Bu sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpek, Efe ve Doğa'ya saldırdı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Doğa taburcu olurken, Efe'nin ise tedavisi sürüyor. Köpeğini kaçıran Tuğçe Ö.E. tutuklandı.
'UZAKTAN SEVDİK'
Enfeksiyon riski nedeniyle gözlem altında tutulan Efe'den 4 gün sonra güzel haber geldi. Baba Adem Öztürk ve kızı, tedavinin 4. gününde hijyen önlemleri alarak önceki akşam Efe'yi ziyaret ederek sevindirici haberi şöyle verdi: Biz de onu çok özlemişiz, bayağı bir oynadık. Yarası iyileşmeye başlamış. Enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevmek zorunda kaldık, sarılamadık. Biraz yüzümüz güldü, uzun zaman sonra oğlumun da yüzü güldü.