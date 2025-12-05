Efe’den iyi haber!

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025

Türkiye'nin gündemi bir kez daha yasaklı ırk köpeklerin neden olduğu vahşetti. Ankara Etimesgut'ta Adem Öztürk, eşi Belkız ve çocuklarını binanın önünde bırakıp aracına yöneldi. Belkız Öztürk, çocuklarıyla birlikte dairelerinin bulunduğu kata çıktı. Bu sırada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpek, Efe ve Doğa'ya saldırdı. Yüzünden yaralanan Efe ve göğsünden yaralanan Doğa, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Doğa taburcu olurken, Efe'nin ise tedavisi sürüyor. Köpeğini kaçıran Tuğçe Ö.E. tutuklandı.