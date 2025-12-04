Şırnak'ta akıntıya kapılan Ahmet'ten kahreden haber!
Şırnak Cizre'de 12 yaşındaki Ahmet Erçil, Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak istedi. Ancak dengesini kaybedip suya düştü. Erçil, akıntıya kapılıp suda kayboldu. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına dün sabah yeniden başlandı. Su üstünde botlarla, su altında dalgıçlarla yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.