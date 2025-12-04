Şakaya kan bulaştı

Burak K.’nın daha önce de silahla şaka yaptığı ortaya çıktı.

Denizli'de liseli Burak K. (15), ailesinin evde olmadığı sırada, İranlı kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) eve davet etti. Türkiye'de Yıldız ismini kullanan Zahra Jahani de kız kardeşini yanına alıp eve gitti. Bu sırada babasına ait ruhsatsız av tüfeğini alan Burak K., şaka yaparken tetiğe bastı. Dolu olan tüfekten çıkan saçmalar, Jahani'nin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Jahani, kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Burak K. evine 4 kilometre uzaklıktaki Karakaya Dağı'nda yakalandı. Burak K. ifadesinde tüfeği şaka için genç kızın yüzüne doğrulttuğunu söyledi. "Ben de boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

