Türkiye'nin ilk kol nakilli hastası Cihan Topal'ın 25 yıllık ehliyeti yenilenmedi

Türkiye'nin ilk kol nakli Cihan Topal, eski tip B ve A2 ehliyetinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025’te başvuruda bulundu. Aydın İl Sağlık Kurulu ve Muğla İl Sağlık Kurulu ayrı ayrı rapor verdi. İzmir İl Sağlık Kurulu da “Traktör ve benzeri tarım araçları ehliyeti alabilir” dedi. Bu raporlar dikkate alınırak ‘B ve A2 ehliyeti yinelenmeyen Topal, “Kol nakli olduğum kısa bir dönem hariç hep araç kullandım. Hiç kaza yapmadım. Ceza bile yemedim. Ben biyonik kollu değil, kol nakilliyim” dedi. Yardım istedi.

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

Türkiye'nin ilk kol nakli Cihan Topal, eski tip B ve A2 ehliyetinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'te başvuruda bulundu. Aydın İl Sağlık Kurulu ve Muğla İl Sağlık Kurulu ayrı ayrı rapor verdi. İzmir İl Sağlık Kurulu da "Traktör ve benzeri tarım araçları ehliyeti alabilir" dedi. Bu raporlar dikkate alınırak 'B ve A2 ehliyeti yinelenmeyen Topal, "Kol nakli olduğum kısa bir dönem hariç hep araç kullandım. Hiç kaza yapmadım. Ceza bile yemedim. Ben biyonik kollu değil, kol nakilliyim" dedi. Yardım istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN