Evi eşyalarıyla çaldılar: 1 Milyon 200 Bin TL
Bursa'da yaşanan bir hırsızlık olayı, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Değeri 1 Milyon 200 Bin TL olan Tiny House tarzındaki ev, içindeki eşyalarla birlikte çalındı. Jandarma, yüzlerce kamera görüntüsünü izleyerek hırsız K.E.'yi yakaladı. Çalınan ev, eşyalarıyla birlikte sahibine teslim edildi. Hırsız K.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.