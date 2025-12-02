Adana'da yazar kılığındaki katil yakalandı!

Adana'da sosyal medyada içerikler paylaşan Ali Demir Evrensel, 7 kitap yazdı. Bu kitapları internet üzerinden satışa çıkardı. Ülke çapında konferanslar düzenledi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada içerikler paylaşan Ali Demir Evrensel adlı profili takibe aldı. Bu isimde resmi bir kayda rastlanmayınca devreye yüz tanıma sistemi girdi ve fenomenin gerçek kimliği Ramazan Evrensal olarak belirlendi. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Evrensal’ın; 2006 yılında karıştığı iki ayrı cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ramazan Evrensal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02 Aralık 2025

