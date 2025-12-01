Adana’da polis KADES’i tanıttı! Kadınlar güçlü duruşlarıyla örnek oldu

Adana’da Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlği i ekipleri, vatandaşları kadına karşı şiddete karşı bilgilendirdi. O sırada Meryam Boğa, çok şiddet gördüğünü anlattı: Çok şiddet gördüm, ihanete uğradım. Buna rağmen üç çocuğumla ayakta duruyorum. KADES uygulamasını destekliyorum.

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

Adana Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede iş yerleri, cadde ve sokakta vatandaşları kadına karşı şiddete karşı bilgilendirdi. Ekipler, kadına karşı işlenen suçların önlenmesi ve acil durumlarda hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla KADES uygulamasını tanıttı. Polis uygulamanın telefona nasıl indirileceğini ve ne şekilde kullanılacağını vatandaşlara tek tek anlattı.

'AYAKTA DURUYORUM'

Kadın polisler, şiddet anında KADES uygulaması kullanıldığında emniyetin kısa sürede harekete geçtiğini söyledi. Polis bilgilendirme yaparken o sırada bir kadınla karşılaştı. Daha önce şiddet gördüğünü söyleyen Meryem Boğa ise güçlü duruşuyla örnek olduğunu belirterek şöyle konuştu: Her kadın değerlidir, kırılmaya gelmez. Çok şiddet gördüm, ihanete uğradım. Buna rağmen üç çocuğumla ayakta duruyorum. KADES uygulamasını destekliyorum. Bilgilendirilen Gökçe Uzun, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, "Kadına şiddetin en aza indirilmesi için biz de bu uygulamayı ve dayanışmayı destekliyoruz" şeklinde konuştu. Daha sonra polis vatandaşlara "Kadına El Kalmaz" broşürü dağıttı.

