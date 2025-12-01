Adana’da dehşet! Vicdansız baba çocuğu fırlattı

ADANA’DA önceki gece korkunç bir olay meydana geldi. Yanında eşi olduğu değerlendirilen kadın ve küçük yaşlarda 3 çocukla yürüyen erkek, ara sokağa girdi. Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı. Sinirlenen erkek, çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı. Bu kişi daha sonra küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlattı. Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi darp ettiği çocuğu elinden tutarak, yanındakilerle yürümeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

