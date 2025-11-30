Sarıyer’de mal paylaşımı kavgası kanlı bitti!

İSTANBUL Sarıyer’de iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunan Ercan Ş. (35) ile babası Bahri Ş. (62) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ercan Ş., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan baba ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Ercan Ş. ifadesinde, “Balık poşetinden biraz su aktı, babam bu yüzden bağırıp saldırdı. Dışarıda malum olay gerçekleşti, pişmanım” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

İSTANBUL Sarıyer'de iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunan Ercan Ş. (35) ile babası Bahri Ş. (62) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ercan Ş., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan baba ambulansla hastaneye kaldırılırken, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı. Ercan Ş. ifadesinde, "Balık poşetinden biraz su aktı, babam bu yüzden bağırıp saldırdı. Dışarıda malum olay gerçekleşti, pişmanım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN