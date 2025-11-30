Adana Çukurova’da restoran önünde silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

ADANA Çukurova'da motosikletle restoranın önüne gelen 2 şüpheliden biri aşağıya inerek, bu sırada içerde bulunan iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a tabanca ile defalarca ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Durmaz, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

