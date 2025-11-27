İstanbul’da fitness eğitmeni tavuk dönerden zehirlendi!
İstanbul'da yaşayan fitness eğitmeni Aylar Aksoy (35), yediği tavuk dönerden rahatsızlandı. Gittiği hastane serum verip gönderdi. İlerleyen saatlerde fenalaşan kadının zehirlendiği ortaya çıktı. Aksoy, zehirlenmeye bağlı yüksek tansiyon sonucunda gözündeki damarlarının zorlandığı ve görme kaybına varan bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Talihsiz kadın, “Az kalsın gözümü kaybediyordum” dedi.
