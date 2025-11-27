Erzurum'da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü 1 yaralı

Erzurum'da gerçekleşen doğalgaz patlaması büyük paniğe neden oldu. Patlamanın etkisiyle 2 ev çöktü, 1 kişi yaralandı ve çevre evlerde maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 11:30

Erzurum'da gerçekleşen doğalgaz patlaması sonucu 2 ev yıkıldı, bir vatandaş yaralandı.

Patlama gerçekleşen ev (İHA)

Erzurum'da kent merkezinde iki gündür doğalgaz sorunu yaşanıyor. Dün şehrin bir çok noktasında gaz kesintisi yaşanırken bugün sabah yaşanan patlamanın ardından bir çok bölgeden gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başladı.

Ekipler olaya müdahale ederken (İHA)

PATLAMA SIRASINDA YARALANDI

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede büyük paniğe neden oldu.

Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da maddi hasar oluştu. Patlama sırasında evde bulunan bir kişi yaralandı.

Doğalgaz patlaması gerçekleşen ev (İHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.

Ekipler olaya müdahale ederken (İHA)

