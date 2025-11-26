Yapay zekaya göre Adana 19 Mayıs Mahallesi en tehlikeli yerler listesinde!

Adana Yüreğir’deki 19 Mayıs Mahallesi, yapay zekaya göre Türkiye’nin en tehlikeli mahalleleri listesinde yer aldı. Bu durum mahallede yaşayanlar arasında tartışma yarattı.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025

Sosyal medya ve basında yer alan haberlerden yola çıkılarak yapılan yapay zeka araştırmasına göre Türkiye'nin en tehlikeli şehir ve mahalleleri listesine, İstanbul ve Ankara'nın bazı mahallelerinden sonra Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi de girdi. Zaman zaman kavga ve silahlı çatışmaların yaşandığı ve narkotik operasyonlarının düzenlendiği mahallede yaşayanlar, araştırma sonucu hakkında fikir ayrılığına düştü. Bazıları mahallenin güvenli olduğunu söylerken, bazıları da araştırmanın doğruluğunu ifade etti.



'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

Mahalle sakinlerinden Perişan Yeter, "Mahallemizi kötülüyorlar ama burası gerçekten çok güzel. Burada herkes birbiriyle yardımlaşır. Mahallenin adını boşuna çıkarmışlar. Tamam, ben doğdum doğalı adım gibi perişanım ama kapımız herkese açık. Gelip çayımızı içebilirsiniz, yemeğimi yiyebilirsiniz. Burası hiçbir zaman kötü olmadı, şimdi de değil" diye konuştu.



GELİN BURAYI GÖRÜN

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Mayıs Mahallesi ile ilgili zannedildiği gibi bir durum olmadığını söyledi: Tanıtma eksikliğimiz olduğu anlaşılıyor. Bu ankete katılan veya araştırmaya fikir verenlerin gelip, Adana'yı görmelerini istiyorum.

