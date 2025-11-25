Son dakika! Mardin'de kan donduran olay: Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu

Son dakika haberi! Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 10:14

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.



KİMLİKLERİ BELLİ OLDU SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

