Şırnak’ta 15 yıldır kanserle mücadele ediyor | Öğretmen Çiğdem Bayrak idealist tutkusu ile fark yaratıyor

Çiğdem Bayrak, 2004’te Şırnak’a atandı. 15 yıl önce kansere yakalandı. Ancak ailesine duyduğu özlem ve kanser hastalığıyla mücadelesine rağmen gönüllü olarak kentte kaldı...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

Öğretmen Çiğdem Bayrak, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği'nden 2003'te mezun oldu. 2004 yılında Şırnak'a atandı. Kentte farklı okullarda görev yaptı. 15 yıl önce kemik kanseri teşhisi konuldu ama o hiç yılmadı. Sayısız kez tedavi görüp öğrencilerinin enerjisiyle hayata sarıldı. Son 5 yıldır bastonla yürümek zorunda kaldı. Çiğdem öğretmen memleketine ve ailesine duyduğu özlemle, kanserle mücadelesine rağmen Şırnak'tan kopamadı. Öğretmenliği büyük bir tutkuyla sürdüren Bayrak, göreve ilk başladığı kentte gönüllü olarak çalıştığını söyledi. Bayrak şu ifadeleri kullandı: "Önce '2-3 yıl kalıp dönerim' diye düşünmüştüm. Sonrasında buradaki öğrencilerin eğitime ihtiyacı olması nedeniyle kalmaya karar verdim. İdealist davrandım. Burada mutluyum, kendimi değerli hissediyorum. Çocuklarla geçirdiğim zaman, onlara faydalı olabilmek, öğretmen arkadaşlarıma rehberlik edebilmek en büyük motivasyon kaynağım."

