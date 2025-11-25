Nazilli’de acı son! 16 yaşındaki Cennet Ovalı odasında ölü bulundu

AYDIN Nazilli’de yaşayan 16 yaşındaki Cennet Ovalı’nın (16) bulunduğu odadan silah sesi duyan aile bireyleri odaya girdiklerinde Ovalı’yı av tüfeği ile vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ovalı’nın ölüm haberini alan ailesi yasa boğuldu. Genç kızın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025

